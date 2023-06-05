Объявлены лауреаты одиннадцатой программы «Лучшие социальные проекты России»

На наших глазах в России постепенно формируется новый класс бизнесменов, которые нацелены на развитие своих компаний в социальной сфере — ведь социальное предпринимательство имеет широкий спектр применения и перспектив. 1 июня в Radisson Resort, Zavidovo состоялась 11-я программа «Лучшие социальные проекты России», где торжественно объявили лауреатов.

Предшествовал церемонии награждения победителей форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие», который стал площадкой для обсуждения разных и насущных вопросов:

Как стать благотворителем?

Можно ли запустить социальный проект и не разориться?

Как правильно продвигать свои инициативы и привлекать к ним внимание общественности?

Десятки опытных экспертов в области социальных инициатив и представителей бизнеса, реализующих поистине масштабные проекты, поделились собственными историями успеха, а также рассказали о сложностях и преградах, возникавших на их пути.

Торжественным окончанием дня стала долгожданная церемония награждения лауреатов Программы, в конкурсном отборе которой участвовало более 500 претендентов. Лучшими, по мнению экспертного совета 2023 года, стали: «Чемпионат», Федерация хоккея России и Благотворительный фонд «Созвездие Добра», Газета «Вечерняя Москва» и Департамент строительства г. Москвы, Телекомпания НТВ, Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», ГК ЕЮС, Общественное телевидение России и другие.