Скончался спринтер, первым преодолевший 10-секундный барьер на дистанции 100 м

Легендарный американский спринтер Джим Хайнс скончался в возрасте 76 лет, сообщает World Athletics. Олимпийским чемпионом 1968 года Хайнс наиболее известен как первый человек, преодолевший 10-секундный барьер на дистанции 100 м.
Это случилось на Олимпийских играх в Мехико 1968 года, тогда Хайнс завоевал золотую медаль, показав результат 9,95 секунды по электронному хронометражу. Мировой рекорд Хайнса продержался 15 лет, прежде чем был побит в 1983 году Кэлвином Смитом, преодолевшим стометровку с результатом 9,93.
Сам же Хайнс пополнил свою коллекцию ещё одной золотой олимпийской медалью и мировым рекордом на тех же Играх, обеспечив сборной США победу в эстафете 4х100 м с результатом 38,24 секунды.
После ухода из лёгкой атлетики в конце 1968 года Хайнс продолжал играть в НФЛ за «Майами Долфинс» и «Канзас-Сити Чифс», а затем тренировал молодёжь.
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