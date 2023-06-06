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Данил Лысенко заявил, что предпочёл бы мировой рекорд золоту Олимпиады

Данил Лысенко заявил, что предпочёл бы мировой рекорд золоту Олимпиады
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко заявил, что предпочёл бы титул рекордсмена мира званию олимпийского чемпиона.

Лысенко выиграл соревнования по прыжкам в высоту в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве в присутствии кубинца Хавьера Сотомайора, которому с 27 июля 1993 года принадлежит мировой рекорд – 2,45 м.

«Выбрал бы побить мировой рекорд, войти в историю таким образом. К мировому рекорду подбирался Мутаз Баршим довольно близко, на моих глазах 2,46 пытался покорять, думаю, реально был готов. Но в чём причина, почему он до сих пор не побит, не знаю.

Классное ощущение – прыгать на глазах у человека, которому принадлежит мировой рекорд. Пообщаться не удалось, но руки друг другу пожали, я его поблагодарил – и всё. Куража его присутствие добавило, подстегнуло», – приводит слова Лысенко «РИА Новости Спорт».

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