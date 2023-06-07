Международная федерация гребного спорта допустила россиян к международным стартам

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Сообщается, что допуск будет осуществляться после тщательного изучения личного дела каждого спортсмена. «Организация изучит биографии спортсменов, чтобы убедиться, что они никак не связаны с конфликтом на Украине и публично его не поддерживают».

Организация действует в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, опубликованными в марте. World Rowing учредила рабочую группу, которой поручено информировать исполнительный комитет об условиях, которые необходимо выполнить спортсменам и официальным лицам, имеющим российские и белорусские паспорта, для участия в соревнованиях по гребле.

Также организация опубликовала список соревнований, на которых смогут выступить российские спортсмены: чемпионат мира по академической гребле до 23 лет (Пловдив, Болгария), чемпионат мира по академической гребле до 19 лет (Париж, Франция), чемпионат мира по академической гребле (Белград, Сербия) и чемпионат мира по академической гребле на побережье и финал пляжного спринта (Барлетта, Италия).