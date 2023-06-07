Свирин — о World Rowing: нам дают возможность заявить мизерное количество спортсменов

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин прокомментировал допуск российских атлетов на международные соревнования по гребле.
«Мы находились в режиме ожидания решения исполкома, потому что давно вели диалог с международной федерацией. Но сейчас мы видим, что нам дают возможность заявить мизерное количество спортсменов. На чемпионате и молодёжном первенстве мира мы можем заявить одиночки и двойки без рулевого, а у основы есть ещё неолимпийский класс — одиночка лёгкого веса. У юношей и девушек до 19 лет представительство будет побольше, но крупных классов всё равно нет — ни четвёрок, ни восьмёрок парных.
Сейчас будем обсуждать этот вопрос с тренерским составом и участвующими в подготовке спортсменов организациями, а потом будем принимать решение. Получается, что на соревнованиях могут выступить один-два спортсмена, к которым предъявляются жёсткие требования, также пока непонятно, как будет регламентировано их присутствие на чемпионате мира, кто может сопровождать наших гребцов. Небольшое окошечко открылось, только единицы могут участвовать в чемпионате мира. Окончательное решение по участию будет приниматься тренерским штабом и спортсменами, которые сами должны определиться, готовы ли участвовать в этой истории», — приводит слова Свирина ТАСС.
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