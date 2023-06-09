World Aquatics одобрила переход Кирпичниковой в сборную Франции

Медалистка чемпионата Европы, призёр чемпионата мира и победительница ЧЕ на короткой воде Анастасия Кирпичникова сможет представлять Францию на международной арене, поскольку World Aquatics официально одобрила смену её спортивного гражданства, сообщает SwimSwam. Это подтвердила изданию сама спортсменка.

Кирпичникова выступит за Францию в женских заплывах на 5 и 10 км в открытой воде на чемпионате мира – 2023 в Фукуоке. Изначально она прошла квалификацию в сборную только на дистанции 5 км, но получила право выступить и на 10 км, в качестве замены Лизы Поу, решившей представлять Монако на международной арене

Позже в этом месяце у 22-летней Кирпичниковой будет возможность отобраться на ЧМ и на несколько дистанций в бассейне в ходе чемпионата Франции. Он пройдёт в Ренне с 11 по 16 июня. Кирпичникова уже четыре года живет во Франции, где тренируется у Филиппа Лукаса.