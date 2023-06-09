Adidas готовится к возвращению на российский рынок
Поделиться
Немецкий бренд спортивной одежды adidas планирует возвращение в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, по информации которого открытие магазинов компании состоится 1 ноября 2023 года.
Руководство компании подписало контракты с ливанской организацией Daher, которая ранее заключила сделки по возвращению в Россию с группой Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka и Pull&Bear. Сообщается, что набор сотрудников в российские магазины будет объявлен в начале осени: по стране осталось около 120 торговых точек фирмы.
Однако остаётся неизвестным, будет ли adidas нести ответственность за истории с неуплатой налоговых 10 млрд рублей и с невыплатой сотрудникам компании зарплаты за полгода, а также за массовые увольнения в 2022 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июня 2023
-
09:34
-
01:24
-
00:10
- 8 июня 2023
-
23:17
-
21:52
-
19:20
-
19:07
-
16:51
-
16:33
-
16:12
-
15:54
-
15:18
-
14:05
-
13:51
-
13:32
-
13:18
-
02:13
-
00:44
-
00:36
-
00:18
- 7 июня 2023
-
22:56
-
21:55
-
20:33
-
19:55
-
19:44
-
14:28
-
13:33
- 6 июня 2023
-
22:58
-
22:13
-
21:45
-
21:03
-
18:30
-
16:21
-
11:04
- 5 июня 2023
-
20:55
Партнерский контент