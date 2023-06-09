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Adidas готовится к возвращению на российский рынок

Adidas готовится к возвращению на российский рынок
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Немецкий бренд спортивной одежды adidas планирует возвращение в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, по информации которого открытие магазинов компании состоится 1 ноября 2023 года.

Руководство компании подписало контракты с ливанской организацией Daher, которая ранее заключила сделки по возвращению в Россию с группой Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka и Pull&Bear. Сообщается, что набор сотрудников в российские магазины будет объявлен в начале осени: по стране осталось около 120 торговых точек фирмы.

Однако остаётся неизвестным, будет ли adidas нести ответственность за истории с неуплатой налоговых 10 млрд рублей и с невыплатой сотрудникам компании зарплаты за полгода, а также за массовые увольнения в 2022 году.

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