Дзюдоисту Иналу Тасоеву присудили золото ЧМ-2023, не полученное из-за судейской ошибки

Спустя три недели после финала чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву присудили заслуженную золотую медаль.
13 мая судьба схватки Тасоева с французом Тедди Ринером в финале чемпионата мира решалась в дополнительное время, то есть до первого результативного действия. Его сделал россиянин, однако судьи никак не отреагировали, а спустя некоторое время француз получил очко за аналогичное движение. После Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибку и принесла извинения Тасоеву. Теперь справедливость восторжествовала в полной мере.
«После тщательного экспертного анализа, согласно действующим правилам судейства, очко могло быть присуждено за контратаку Иналу Тасоеву. Поэтому Международная федерация дзюдо объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки», — говорится в заявлении на сайте IJF.
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