«Синара» вышла вперёд в «бронзовой» серии ЧР по мини-футболу с «Газпромом-Югра»

Екатеринбургская «Синара» на своей площадке обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4:3 в третьем матче серии за третье место чемпионата России по мини-футболу.
Героем встречи стал Валерий Дёмин из «Синары», оформивший хет-трик в ворота гостей.
«Газпром-Югра» начал серию до трёх побед с поражения на своей площадке со счётом 3:9. Второй матч завершился победой югорской команды – 4:3. Четвёртый матч серии пройдёт завтра, 10 июня, в Екатеринбурге.
Напомним, в финале «КПРФ» играет с «Норильским никелем». После двух матчей впереди в серии московская команда – 2-0.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Серия за третье место. Третий матч
«Синара» (Екатеринбург) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 4:3 (2:1).
Голы: Иванов, 4, Дёмин, 25, 33, 39 – Шведко, 1, Щимба, 28, Афанасьев, 46.
Счёт в серии – 2-1.
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