Гирма: мировой рекорд не стал сюрпризом, я планировал побить его в Париже

Эфиопский бегун Ламеха Гирма, установивший новый мировой рекорд в беге на 3000 м с препятствиями на этап Бриллиантовой лиги в Париже, сказал, что этот успех не стал для него сюрпризом. Спортсмен завершил забег с результатом 7:52.11.

«Я так счастлив. Я очень рад и очень горд. Во время забега было ощущение, что я очень быстр, присутствовала уверенность. Мировой рекорд не стал сюрпризом. Я планировал побить его этим вечером в Париже. Это результат моей абсолютной решимости», — приводит официальный сайт World Athletics слова Гирмы.

Предыдущий мировой рекорд был установлен 3 сентября 2004 года в Брюсселе катарцем Саифом Саидом Шахином и равнялся 7:53.63. Результат Гирмы также превосходит время марокканца Брахима Булами (7:53.17), которое было поставлено в августе 2002 года в Цюрихе, но не было ратифицировано из-за обнаружения допинга у спортсмена.

Для Гирмы это уже второй мировой рекорд в 2023 году. 15 февраля он обновил рекорд на «гладкой» дистанции 3000 м в помещении, показав время 7:23.81.