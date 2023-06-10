Эфиоп Ламеха Гирма побил мировой рекорд в стипль-чезе

Эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма установил новый мировой рекорд в беге с препятствиями на 3000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

По итогам своего забега Гирма показал результат 7 минут 52,11 секунды. Он обновил мировой рекорд в стипль-чезе, который был установлен в сентябре 2004 года катарцем Саифом Сахидом Шахином (7.53,63).

Ламехе Гирме 22 года. В 2021 году на Олимпиаде в Токио он стал серебряным призёром в беге на 3000 метров с препятствиями. На этой же дистанции он дважды выигрывал серебряные медали чемпионатов мира 2019 и 2022 года. Ранее в этом году он побил мировой рекорд в беге на 3000 метров в помещении на соревнованиях в рамках Мирового тура в Льевене (Франция) — тогда он преодолел дистанцию за 7 минут 23,81 секунды, что на 1,09 секунды меньше предыдущего рекорда, установленного кенийцем Даниэлем Коменом 6 февраля 1998 года.