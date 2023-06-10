20-летняя российская волейболистка Вита Акимова признана лучшим игроком сезона во Франции
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20-летняя российская волейболистка Вита Акимова признана лучшим игроком чемпионата Франции в сезоне-2022/2023 среди команд Лиги A.
В прошедшем сезоне Акимова представляла клуб «Волеро» из города-курорта Ле-Канне. Команде удалось защитить прошлогодний титул. Отметим, что за «Волеро» также играли россиянки: Анна Котикова, Татьяна Симанихина, Алина Попова, Елизавета Кочурина и Виктория Кобзарь.
Акимова также стала лучшим бомбардиром лиги. Она набрала 726 очков в 34 матчах.
Акимова – лучшая диагональная молодёжного чемпионата мира U20 (2021), серебряный призёр чемпионата Европы среди девушек в 2017 году, чемпионка Европы среди девушек 2018 года. Вита родом из Ноябрьска, где и начала свой карьерный путь.
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