20-летняя российская волейболистка Вита Акимова признана лучшим игроком сезона во Франции

20-летняя российская волейболистка Вита Акимова признана лучшим игроком чемпионата Франции в сезоне-2022/2023 среди команд Лиги A.

В прошедшем сезоне Акимова представляла клуб «Волеро» из города-курорта Ле-Канне. Команде удалось защитить прошлогодний титул. Отметим, что за «Волеро» также играли россиянки: Анна Котикова, Татьяна Симанихина, Алина Попова, Елизавета Кочурина и Виктория Кобзарь.

Акимова также стала лучшим бомбардиром лиги. Она набрала 726 очков в 34 матчах.

Акимова – лучшая диагональная молодёжного чемпионата мира U20 (2021), серебряный призёр чемпионата Европы среди девушек в 2017 году, чемпионка Европы среди девушек 2018 года. Вита родом из Ноябрьска, где и начала свой карьерный путь.