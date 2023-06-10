Волейболистка Вита Акимова прокомментировала подписание контракта с итальянским клубом

20-летняя российская волейболистка Вита Акимова прокомментировала переход из французского клуба «Волеро» (город-курорт Ле-Канне) в итальянскую команду «Игор Горгондзола» (Новара).

«Я в восторге от возможности играть в Италии за такой престижный клуб, как «Игор Горгондзола». Я считаю, что для меня это важный шаг, потому что итальянская лига – соревнование очень высокого уровня. В прошлом году я смогла убедиться в этом лично, когда вместе с «Волеро» столкнулась с итальянским клубом «Воллей» в Лиге чемпионов. Мне уже не терпится каждую неделю участвовать в матчах такого рода.

Я стремлюсь расти во всех аспектах своей игры и хочу подняться на вершину вместе со своими новыми товарищами из Новары», — приводит слова Акимовой пресс-служба клуба.