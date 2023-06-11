«КПРФ» выиграл чемпионат России по мини-футболу, в финале разгромив «Норильский Никель»

«КПРФ» стал безоговорочным победителем финальной серии чемпионата России – 2022/2023 по мини-футболу среди команд Суперлиги.

В решающей серии столичная команда со счётом 3-0 обыграла «Норильский Никель». Третий матч серии прошёл в Норильске и завершился со счётом 3:1.

Напомним, команда Бесо Зоидзе завершила регулярный чемпионат на первом месте, а все матчи плей-офф прошла с абсолютным показателем побед: 9 из 9. на пути к финалу «КПРФ» обыграл «Новую генерацию» (3-0), а затем с аналогичным счётом в полуфинальной серии оказался сильнее «Синары».

Отметим, что «КПРФ» уже выигрывал чемпионат страны, это произошло в 2020 году.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Финал. Третий матч

«Норильский никель» (Норильск) — «КПРФ» (Москва) — 1:3.