«КПРФ» выиграл чемпионат России по мини-футболу, в финале разгромив «Норильский Никель»
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«КПРФ» стал безоговорочным победителем финальной серии чемпионата России – 2022/2023 по мини-футболу среди команд Суперлиги.
В решающей серии столичная команда со счётом 3-0 обыграла «Норильский Никель». Третий матч серии прошёл в Норильске и завершился со счётом 3:1.
Напомним, команда Бесо Зоидзе завершила регулярный чемпионат на первом месте, а все матчи плей-офф прошла с абсолютным показателем побед: 9 из 9. на пути к финалу «КПРФ» обыграл «Новую генерацию» (3-0), а затем с аналогичным счётом в полуфинальной серии оказался сильнее «Синары».
Отметим, что «КПРФ» уже выигрывал чемпионат страны, это произошло в 2020 году.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Финал. Третий матч
«Норильский никель» (Норильск) — «КПРФ» (Москва) — 1:3.
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