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«Енисей-СТМ» сыграет с пензенским «Локомотивом» в финале чемпионата России по регби

Красноярский «Енисей-СТМ» встретится с пензенским «Локомотивом» в финале чемпионата России по регби. Финальный матч турнира пройдёт 18 июня на стадионе «Авангард» в Красноярске. Начало игры — в 16:00 по местному времени (20:00 мск).

В сезоне-2022/2023 «Енисей-СТМ» и «Локомотив» встречались дважды. 30 июля в Пензе «Енисей-СТМ» проиграл «Локомотиву» со счётом 7:16. 8 октября в Красноярске хозяева взяли реванш, одержав победу со счётом 24:19.

Напомним, «Енисей-СТМ» стал первым по итогам регулярного чемпионата России. В полуфинале турнира красноярцы обыграли «Красный Яр» со счётом 21:12.

В другом полуфинале «Локомотив» одержал победу над казанской «Стрелой». Встреча завершилась со счётом 29:19 в пользу пензенской команды. «Локомотив» занял второе место по итогам регулярного чемпионата страны.