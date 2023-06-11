Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Енисей-СТМ» сыграет с пензенским «Локомотивом» в финале чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» сыграет с пензенским «Локомотивом» в финале чемпионата России по регби
Аудио-версия:
Комментарии

Красноярский «Енисей-СТМ» встретится с пензенским «Локомотивом» в финале чемпионата России по регби. Финальный матч турнира пройдёт 18 июня на стадионе «Авангард» в Красноярске. Начало игры — в 16:00 по местному времени (20:00 мск).

В сезоне-2022/2023 «Енисей-СТМ» и «Локомотив» встречались дважды. 30 июля в Пензе «Енисей-СТМ» проиграл «Локомотиву» со счётом 7:16. 8 октября в Красноярске хозяева взяли реванш, одержав победу со счётом 24:19.

Напомним, «Енисей-СТМ» стал первым по итогам регулярного чемпионата России. В полуфинале турнира красноярцы обыграли «Красный Яр» со счётом 21:12.

В другом полуфинале «Локомотив» одержал победу над казанской «Стрелой». Встреча завершилась со счётом 29:19 в пользу пензенской команды. «Локомотив» занял второе место по итогам регулярного чемпионата страны.

Материалы по теме
«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023