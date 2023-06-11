«Енисей-СТМ» сыграет с пензенским «Локомотивом» в финале чемпионата России по регби

Красноярский «Енисей-СТМ» встретится с пензенским «Локомотивом» в финале чемпионата России по регби. Финальный матч турнира пройдёт 18 июня на стадионе «Авангард» в Красноярске. Начало игры — в 16:00 по местному времени (20:00 мск).
В сезоне-2022/2023 «Енисей-СТМ» и «Локомотив» встречались дважды. 30 июля в Пензе «Енисей-СТМ» проиграл «Локомотиву» со счётом 7:16. 8 октября в Красноярске хозяева взяли реванш, одержав победу со счётом 24:19.
Напомним, «Енисей-СТМ» стал первым по итогам регулярного чемпионата России. В полуфинале турнира красноярцы обыграли «Красный Яр» со счётом 21:12.
В другом полуфинале «Локомотив» одержал победу над казанской «Стрелой». Встреча завершилась со счётом 29:19 в пользу пензенской команды. «Локомотив» занял второе место по итогам регулярного чемпионата страны.
- 11 июня 2023
-
16:18
-
15:22
-
15:07
-
13:22
-
13:22
-
11:36
-
10:37
- 10 июня 2023
-
23:50
-
16:46
-
15:47
-
15:27
-
14:07
-
13:52
-
11:40
-
05:11
-
04:51
-
04:29
-
00:37
-
00:19
-
00:05
- 9 июня 2023
-
23:22
-
21:02
-
20:31
-
17:41
-
15:56
-
14:57
-
14:05
-
13:49
-
09:34
-
01:24
-
00:10
- 8 июня 2023
-
23:17
-
21:52
-
19:20
-
19:07