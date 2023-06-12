Ян Непомнящий и Магнус Карлсен подтвердили своё участие в Кубке мира по шахматам 2023 года

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий подтвердили своё участие в Кубке мира, который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа 2023 года, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее приглашение на турнир получил российский шахматист Сергей Карякин, однако отказался от участия. Карякин обосновал своё решение нежеланием выступать без флага и гимна России.

Напомним, Карлсен является лидером рейтинга ФИДЕ. Непомнящий занимает четвёртое место. Ранее стало известно, что Магнусен и Непомнящий примут участие в новом командном турнире Global Chess League (GCL). Эти соревнования пройдут с 21 июня по 2 июля текущего года в Дубае.