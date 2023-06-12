Стали известны российские участники Кубка мира по шахматам с крупнейшим призовым фондом

Общий призовой фонд Кубка мира по шахматам, который пройдёт с 30 июля по 24 августа в Баку (Азербайджан) увеличился до $ 2,5 млн и стал крупнейшим среди всех шахматных турниров в мире, сообщается на сайте ФИДЕ.

Участие в Кубке мира уже подтвердили 146 из 206 гроссмейстеров мужчин и 71 из 103 женщин.

В мужском турнире выступят 10 россиян. В число сеяных под вторым номер попал участник двух титульных матчей Ян Непомнящий. Также на Кубок мира заявлены Александр Грищук, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владимир Федосеев, Антон Демченко, Давид Паравян, Михаил Антипов и Арсений Нестеров. Ранее от участия в нейтральном статусе отказался россиянин Сергей Карякин.

В женской части турнира в число сеяный попали россиянки Алекандра Горячкина, Екатерина Лагно, а также действующая победительница турнира Александра Костенюк, которая с марта представляет Швейцарию. Также заявлены ещё две представительницы России: Лея Гарифуллина и Алина Бивол.