Сергей Карякин прокомментировал смену спортивного гражданства своим бывшим тренером

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал смену спортивного гражданства Александром Мотылёвым, который был его тренером.

Ранее стало известно, что шахматист Мотылёв сменил спортивное гражданство на румынское. В качестве тренера он работал с мужской сборной России, а также с Петром Свидлером, Владимиром Крамником и Карякиным. Последнему Мотылёв помогал и в 2016 году — во время матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Это его личное решение, он имеет право на свою определённую гражданскую позицию. Но я бы хотел подчеркнуть, что мы давно с ним не занимаемся, а после того, как началась СВО, мы перестали общаться вообще. Он инициировал прекращение общения со мной. Помимо этого, он подписывал письмо против специальной военной операции. Это его выбор, его позиция, его решение.

Думаю, его переход будет потерей для российских шахмат. Он был хорошим тренером, у него было много сильных учеников, но опять же мы не можем залезть в голову и понять, что там у людей. Бывает и такое, к сожалению», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».