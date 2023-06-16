Ингебригтсен установил новый рекорд Европы на дистанции 1500 м

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло 22-летний норвежец Якоб Ингебригтсен одержал победу в забеге на 1500 м с рекордом Европы – 3.27,95. Этот результат стал также шестым в истории лёгкой атлетики на этой дистанции.

Второе место занял испанец Мохамед Катир (3.28,89), а третье Яред Нугузи из США (3.29,02). Результат Нугузи также стал рекордом Северной Америки. Чемпион мира 2019 года кениец Тимоти Черуйот остался четвёртым (3.29,08). Впервые в истории сразу восемь спортсменов в одном забеге пробежали 1500 м быстрее 3 минут 30 секунд. При этом результат финишировавшего седьмым австралийца Оливера Хоара (3.29,41) стал рекордом Океании.

Неделю назад, 9 июня, Ингебригтсен установил новое высшее мировое достижение на дистанции 2 мили.