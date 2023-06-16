Ингебригтсен: бежал как обычно, а зрители были великолепны

Норвежец Якоб Ингебритсен прокомментировал выступление на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло, где поставил новый рекорд Европы на дистанции 1500 м (3.27,95). Это шестой результат в истории, а мировой рекорд принадлежит марокканцу Хишаму Эль-Герружу (3.26,00)

«Соревнование прошло, как и ожидалось: я бежал как обычно, а зрители были великолепны. Я знал, что способен пробежать быстро, как в Париже. Вот этом всё дело – не в том, как вы работаете на тренировках или как говорите, что собираетесь делать, а в том, чтобы на самом деле быстро бежать на соревнованиях. 100%, что во мне ещё что-то осталось. Мне просто нужно сосредоточиться на каждом предстоящем выступлении перед чемпионатом мира в Будапеште, где это действительно важно», — приводит World Athletics слова Ингебригтсена.

Неделей ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже скандинав поставил высшее мировое достижение на дистанции 2 мили.