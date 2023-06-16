Ингебригтсен: бежал как обычно, а зрители были великолепны

Норвежец Якоб Ингебритсен прокомментировал выступление на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло, где поставил новый рекорд Европы на дистанции 1500 м (3.27,95). Это шестой результат в истории, а мировой рекорд принадлежит марокканцу Хишаму Эль-Герружу (3.26,00)
«Соревнование прошло, как и ожидалось: я бежал как обычно, а зрители были великолепны. Я знал, что способен пробежать быстро, как в Париже. Вот этом всё дело – не в том, как вы работаете на тренировках или как говорите, что собираетесь делать, а в том, чтобы на самом деле быстро бежать на соревнованиях. 100%, что во мне ещё что-то осталось. Мне просто нужно сосредоточиться на каждом предстоящем выступлении перед чемпионатом мира в Будапеште, где это действительно важно», — приводит World Athletics слова Ингебригтсена.
Неделей ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже скандинав поставил высшее мировое достижение на дистанции 2 мили.
- 16 июня 2023
-
02:55
-
01:46
-
01:26
- 15 июня 2023
-
22:42
-
18:41
-
16:20
-
12:49
-
12:48
-
12:39
-
12:25
-
00:25
- 14 июня 2023
-
22:54
-
17:54
-
17:42
-
16:41
-
15:54
-
14:49
-
14:43
-
12:41
-
10:20
-
00:06
- 13 июня 2023
-
23:44
-
20:09
-
15:42
-
13:02
-
09:42
-
00:57
- 12 июня 2023
-
22:29
-
21:20
-
19:31
-
19:16
-
18:18
-
15:23
-
14:18
-
11:59