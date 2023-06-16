Вархольм выиграл соревнования в Осло с четвёртым результатом в истории на 400 м с барьерам

Норвежец Карстен Вархольм одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло на дистанции 400 м с барьерами с результатом 46,52. Это четвёртый лучший результат в истории и четвёртый случай в карьере скандинава, когда он выбежал из 47 секунд. Теперь на счету Вархольма три из пяти лучших результатов в истории лёгкой атлетики, включая мировой рекорд 45,94.

Второе место в забеге занял американец Сиджей Аллен с личным рекордом (47,58), а третье француз Вильфрид Хаппио (48,13).

Победить Олимпийских игр — 2020 и двукратный чемпион мира Вархольм в прошлом году получил несколько травм. Из-за этого на ЧМ — 2022 в Юджине норвежец занял лишь седьмое место, хотя и сумел выиграть золото на чемпионате Европы в Мюнхене.