Вархольм: могу побить мировой рекорд, может быть даже в этом году

Норвежец Карстен Вархольм прокомментировал своё выступление на дистанции 400 метров с барьерами на домашнем этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло. Скандинав выиграл забег с четвёртым результатом в истории – 46,52.
«Сегодняшнее выступление показывает, что при правильных обстоятельствах я действительно могу побить мировой рекорд. Может быть даже в этом году. Было очень хреново вылететь из-за травмы в прошлом году, и я хотел убедиться, что вернусь с большим успехом. Я очень много работал, чтобы вернуться на этот уровень.
Когда ты на дорожке, то как будто находишься в пузыре, но я действительно почувствовал, как толпа гонит меня на финишной прямой. Адреналин зашкаливал на последних 100 метрах. Этот забег я всегда буду помнить — чувствовал себя очень хорошо и знал, что сегодня будет что-то особенное», — приводит World Athletics слова Вархольма.
Действующий мировой рекорд на 400 метров с барьерами 45,94 – был установлен норвежцем на Олимпийских играх в Токио.
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