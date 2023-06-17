Тренер сборной России по велогонкам: россияне могут квалифицироваться на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян рассказал, что российские велогонщики могут квалифицироваться на Олимпийские игры, которые пойдут в Париже (Франция) в 2024 году.

«Из-за наложенных на российский спорт санкций наши спортсмены сейчас могут набирать квалификационные очки только в составе своих профессиональных команд на коммерческих турнирах. Если отечественных велогонщиков на шоссе допустят до участия в парижских Играх, то кто-то из них обязательно получит возможность выступить на них. Точное их количество станет понятно 23 октября, когда будет подведён итоговый рейтинг, следовательно, тогда и завершится олимпийский отбор.

Если бы олимпийский рейтинг был остановлен в конце прошлого года, то у нас могли бы поехать на Игры по три мужчины и женщины. В 2023 году те же спортсмены выступают на мировой арене, и я думаю, что в октябре мы должны забрать такое же количество квот. Но в любом случае по одному спортсмену и спортсменке у нас будут представлены в каждой гонке», — приводит слова Абрамяна ТАСС.