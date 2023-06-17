МОК ещё не определил критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года
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Международный олимпийский комитет (МОК) ещё не выработал критерии допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).
«Ситуация беспрецедентная, поэтому предугадывать развитие событий сейчас абсолютно бессмысленно. Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже не выработано, все предположения на этот счёт — досужие рассуждения о возможных вариантах. Официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет», — приводит слова источника ТАСС.
Ранее МОК сообщил критерии возвращения россиян на международные соревнования, однако в марте этого года глава организации Томас Бах заявил, что решение о допуске российских атлетов на Олимпиаду будет принято позднее.
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