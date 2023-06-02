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Станислав Поздняков: политические требования должны быть исключены из рекомендаций МОК

Станислав Поздняков: политические требования должны быть исключены из рекомендаций МОК
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что возглавляемая им организация считает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению россиян на международные соревнования неприемлемыми и нелегитимными.

Ранее стало известно, что исполком ОКР выразил единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций для участия в стартах.

«Мы сейчас смотрим, продолжаем диалог с нашими коллегами из Лозанны. Стараемся донести до них нашу позицию, что те рекомендации и подходы, которые они демонстрируют, являются неприемлемыми и нелегитимными. Безусловно, они приносят ущерб олимпийскому движению не только в России, но и в целом в мире.

В самих рекомендациях, которые находятся в открытом доступе на сайте МОК и являются составной частью системы допуска российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, есть очевидные политические пункты, которые не позволяют двигаться дальше по «дорожной карте». Безусловно, эти политические требования должны быть исключены», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

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