Станислав Поздняков: политические требования должны быть исключены из рекомендаций МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что возглавляемая им организация считает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению россиян на международные соревнования неприемлемыми и нелегитимными.

Ранее стало известно, что исполком ОКР выразил единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций для участия в стартах.

«Мы сейчас смотрим, продолжаем диалог с нашими коллегами из Лозанны. Стараемся донести до них нашу позицию, что те рекомендации и подходы, которые они демонстрируют, являются неприемлемыми и нелегитимными. Безусловно, они приносят ущерб олимпийскому движению не только в России, но и в целом в мире.

В самих рекомендациях, которые находятся в открытом доступе на сайте МОК и являются составной частью системы допуска российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, есть очевидные политические пункты, которые не позволяют двигаться дальше по «дорожной карте». Безусловно, эти политические требования должны быть исключены», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».