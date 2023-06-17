«Красный Яр» на 100-й минуте матча вырвал у «Стрелы» бронзу чемпионата России по регби
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«Красный Яр» стал бронзовым призёром чемпионата России по регби. В матче за третье место красноярский клуб на выезде в дополнительное время победил казанскую «Стрелу» со счётом 17:15.
Основное время завершилось вничью — 10:10. В первом овертайме «Стрела» вышла вперёд, но на 100-й минуте матча «Красный Яр» поставил победную точку, решив исход игры в свою пользу.
Это седьмые бронзовые медали «Красного Яра» в истории. Ранее красноярский клуб становился третьим в 2003, 2004, 2005, 2009, 2010 и 2021 году.
Напомним, в финале турнира красноярский «Енисей СТМ» 18 июня встретится с пензенским «Локомотивом».
Регби. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Матч за третье место
«Стрела» (Казань) — «Красный Яр» (Красноярск) – 15:17 (0:3).
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