Саночник Репилов: наверное, нас выпустят на международную арену перед Олимпиадой

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов выразил мнение, что Международная федерация санного спорта (FIL) примет решение по допуску российских спортсменов на соревнования не раньше чем через два года.

«Думаю, что если руководствоваться логикой, то, наверное, нас выпустят перед Олимпийскими играми. Чтобы мы успели квалификационные очки набрать. Но это мне так кажется. Но как будет на самом деле, одному богу известно.

Я вообще никак не мониторил решения конгресса, не вижу в этом смысла. От меня здесь ничего не зависит, все эти отстранения проходят без меня. Мои задачи заключаются в повышении уровня своей физической формы и техническое совершенствование саней. Работаю на результат, а всё остальное не должно отвлекать», — приводит слова Репилова ТАСС.