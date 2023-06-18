Минспорта Украины изменило положение приказа о запрете соревноваться с россиянами
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Министерство молодежи и спорта Украины изменило формулировку приказа, запрещающего украинским спортсменам выступать на международных соревнованиях, в которых участвуют представители России и Беларуси.
В новой редакции документа, опубликованной накануне, 17 июня, слово «запретить» изменено на «не командировать» сборные на турниры, где присутствуют спортсмены из России и Беларуси.
Ограничения относятся ко всем представителям национальных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта.
Напомним, первоначальная версия официального приказа о запрете национальным командам Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Беларуси, была опубликована в апреле.
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