Тренер регбийного «Локомотива»: в финале удача была на нашей стороне

Главный тренер пензенского «Локомотива» Александр Янюшкин прокомментировал итоги решающего финального матча PARI чемпионата России по регби, по итогам которого его команда впервые в своей истории выиграла титул национального первенства.
Напомним, в финальном матче сезона-2022/2023 регбисты «Локомотива» со счётом 23:20 обыграли действующего чемпиона «Енисей-СТМ» из Красноярска. Встреча состоялась на стадионе «Авангард» в Красноярске. Основное время матча закончилось вничью (17:17), причём в первом тайме «Енисей-СТМ» вёл со счётом 17:0.
«Тяжёлый матч. Первый тайм у «Енисея» хорошо пошёл, и, наверное, они могли бы набрать очков и больше. Но во время перерыва мы поговорили с ребятами в раздевалке. Во втором тайме перешли в наступление, а в дополнительное время удача была на нашей стороне. В Красноярске была очень яркая атмосфера финального матча, много зрителей...» – сказал Янюшкин на пресс-конференции после игры.
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