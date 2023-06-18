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«Локомотив» из Пензы стал победителем PARI чемпионата России по регби, отыгравшись с 0:17

«Локомотив» из Пензы стал победителем PARI чемпионата России по регби, отыгравшись с 0:17
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Пензенский «Локомотив» завоевал титул победителя PARI чемпионата России по регби в сезоне-2022/2023. В финальном матче регбисты «Локомотива» со счётом 23:20 обыграли «Енисей-СТМ» из Красноярска. Встреча состоялась на стадионе «Авангард» в Красноярске. Это чемпионство стало первым в истории клуба.

Отметим, что основное время матча закончилось вничью (17:17), причём в первом тайме «Енисей-СТМ» вёл со счётом 17:0.

Интересно, что в сезоне-2022/2023 «Енисей-СТМ» и «Локомотив» встречались дважды. 30 июля в Пензе «Енисей-СТМ» проиграл «Локомотиву» со счётом 7:16. 8 октября в Красноярске хозяева взяли реванш, одержав победу со счётом 24:19. При этом «Енисей-СТМ» стал первым по итогам регулярного чемпионата.

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