Тренер «Енисея-СТМ»: регбисты «Локомотива» заслужили победу

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин прокомментировал итоги решающего финального матча PARI чемпионата России по регби.

Напомним, в финальном матче сезона-2022/2023 действующие чемпионы из Красноярска проиграли пензенскому «Локомотиву» со счётом 20:23. Встреча состоялась на стадионе «Авангард» в Красноярске. Отметим, что основное время матча закончилось вничью (17:17), причём в первом тайме «Енисей-СТМ» вёл со счётом 17:0.

«Когда-то это, видимо, должно было случиться. И вот случилось. Мы растеряли преимущество первого тайма, которое к тому же должно было быть гораздо большим. Поздравляем сегодняшних чемпионов, они это заслужили...» – сказал Александр Первухин на пресс-конференции после игры.