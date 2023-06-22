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«Спортинг» Соколова обыграл «Бенфику» Чишкалы в финале португальской лиги по мини-футболу

Лиссабонский «Спортинг», за который выступает российский нападающий Антон Соколов, обыграл «Бенфику» россиянина Ивана Чишкалы в финальной серии португальского чемпионата по мини-футболу.

Решающая, четвёртая игра в серии завершилась победой «Спортинга» со счётом 2:1. По ходу основного времени матча команды не смогли выявить победителя — исход встречи был решён в дополнительное. Стоит отметить, что в первом тайме оба российских игрока получили по жёлтой карточке. Общий счёт финальной серии — 3:1 (5:1, 2:3, 3:2, 2:1).

Напомним, в прошедшем сезоне лиссабонский «Спортинг» дошёл до финала Лиги чемпионов по мини-футболу, где проиграл испанской «Пальме» — 1:1 (3:5 по пенальти).

«Бенфика», за которую выступает Чишкала, стала победителем матча за третье место Лиги чемпионов, обыграв бельгийский «Андерлехт» со счётом 4:3. В том матче российский нападающий отметился двумя забитыми мячами.

Мини-футбол. Лига Плакард (Португалия). Финал

«Бенфика» — «Спортинг» — 1:2 (0:1 в доп. время )