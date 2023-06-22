Игры БРИКС планируется провести летом 2024 года в Казани

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Игры БРИКС планируется провести на 12 спортивных объектах Казани в июне 2024 года. В программу соревнований войдут 22 вида спорта.

«В текущих условиях возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в спорте. Наше объединение остаётся примером подлинной многосторонности и уважения друг к другу. Мы последовательно выступаем за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС – на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям. Сейчас как никогда важно укреплять наше сотрудничество в БРИКС, развивать новые форматы межгосударственных спортивных мероприятий.

В спортивной хартии БРИКС будут зафиксированы основные принципы развития спорта на пространстве объединения. Широкие перспективы открывает сотрудничество по линии отдельных видов спорта. С этой целью предлагаем рассмотреть возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства спорта России.