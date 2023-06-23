Сегодня, 23 июня, в Кракове (Польша) продолжатся Европейские игры, на которых проходит квалификация на Олимпиаду в Париже (Франция). Будут разыграны комплекты медалей в восьми видах спорта, а также пройдёт первый день соревнований по тхэквондо и лёгкой атлетике.
Европейские игры – 2023: расписание соревнований 23 июня
Квалификационные раунды
Стрельба из лука: командные соревнования
Баскетбол 3х3: женские и мужские соревнования
Бокс
Настольный теннис
Финальные этапы
Лёгкая атлетика: женщины (бег: 400 м, 5000 м, 100 м; толкание ядра, метание молота, метание диска), мужчины (бег: 3000 м с препятствиями, 800 м, 100 м, 400 м; прыжки с шестом, тройной прыжок)
Спортивное скалолазание: мужчины, лазание на скорость
Каноэ-спринт: женщины (одиночный каяк, 200 м; одиночное каноэ, 200 м; двойка на каноэ, 500 м), мужчины (одиночный каяк, 200 м; четвёрка на каяке, 500 м; одиночное каноэ, 200 м)
Прыжки в воду: смешанные команды (прыжки с трамплина, 3 метра), женщины (вышка, 10 метров)
Карате: женщины до 61, до 68 и больше 68 кг, мужчины до 75, до 84 и больше 84 кг
Стрельба: женщины (пневматическая винтовка, 10 м), мужчины (пневматическая винтовка, 10 м), смешанные команды (пневматический пистолет, 10 м)
Синхронное плавание: командные соревнования (техническая и произвольная программы)
Тхэквондо: женщины до 46 и до 49 кг, мужчины до 54 и до 58 кг
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