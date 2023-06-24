Путин подписал закон, направленный против манипулирования результатами соревнований

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ряд законодательных актов с целью противостоять манипуляциям со спортивными результатами. В частности, редакции подверглись Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статья 3 Федерального закона «О публично-правовой компании „Единый регулятор азартных игр“. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения в законах призваны помочь спортивным федерациям в получении необходимой информации о заключенных пари на официальных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, спортивными агентами, которым запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах. С инициативой подобных изменений выступил в Госдуме председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Согласно новому закону, спортивные федерации напрямую могут запросить информацию у «Единого регулятора азартных игр», предоставив мотивированный письменный запрос. Остальные организации могут получать эту информацию посредством общероссийских спортивных федераций. Ранее в законодательстве не было предусмотрено правовых оснований для предоставления «Единым регулятором азартных игр» сведений о заключаемых пари на соревнованиях.