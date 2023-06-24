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Министр спорта России призвал не допускать паники и избегать провокаций

Министр спорта России Олег Матыцин призвал представителей сферы спорта и физической культуры не допускать паники и не поддерживайте провокационные настроения.

«Уважаемые спортсмены, тренеры, руководители органов управления в сфере спорта и спортивных организаций, специалисты отрасли!

Призываем всех сохранять спокойствие, не допускать паники и ориентироваться только на официальные источники информации. Будьте бдительны и осторожны, не поддерживайте провокационные настроения.

Руководителям подведомственных учреждений, спортивных объектов и тренировочных баз находиться на постоянной связи, держать все процессы на оперативном контроле, ввести усиленный контрольно-пропускной режим и обеспечить безопасность всех, кто находится на территории.

Будем едины под руководством Президента России и будем действовать в соответствии с официальными решениями государства», — приводит обращение Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.