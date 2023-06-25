«Мощь». Глава федерации борьбы Беларуси опубликовал фото Лукашенко

Белорусский борец классического стиля, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, глава федерации борьбы Беларуси Алим Селимов на личной странице в социальной сети опубликовал фотографию президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, добавив надпись «Мощь!».

Фото: Личная страница Алима Селимова в социальных сетях

Напомним, вечером 24 июня прошли переговоры Александра Лукашенко, президента Республики Беларусь, и Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер», в ходе которых Пригожин принял предложение президента Беларуси об остановке продвижения бойцов его группы по территории России, о чём сообщила пресс-служба главы республики.

Алим Селимов является уроженцем республики Дагестан, участвовал в международных молодёжных первенствах. В 2005 году в составе сборной Беларуси он стал чемпионом мира по греко-римской борьбе, в финальной схватке победив олимпийского чемпиона Алексея Мишина.