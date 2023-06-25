Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лучший бомбардир ЧР сезона-2022/2023 гандболистка Никитина перешла в «Черноморочку»

Лучший бомбардир ЧР сезона-2022/2023 гандболистка Никитина перешла в «Черноморочку»
Комментарии

Левая полусредняя Наталья Никитина перешла в «Черноморочку», сообщается на официальном сайте новороссийского гандбольного клуба.

«Добро пожаловать, Наталья. Вместе к новым победам!» — говорится в сообщении пресс-службы «Черноморочки».

По итогам сезона-2022/2023 Никитина стала лучшим бомбардиром чемпионата России. Спортсменка провела 45 матчей за звенигородскую «Звезду» в прошлом сезоне и забросила 304 гола. Ранее российская гандболистка выступала в составе клуба «Ростов-Дон».

В составе звенигородской «Звезды» Никитина стала бронзовым призёром чемпионата страны. Золотые медали чемпионата России сезона-2022/2023 завоевали гандболистки московского ЦСКА. Второе место заняла ростовская команда «Ростов-Дон».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023