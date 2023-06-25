Лучший бомбардир ЧР сезона-2022/2023 гандболистка Никитина перешла в «Черноморочку»

Левая полусредняя Наталья Никитина перешла в «Черноморочку», сообщается на официальном сайте новороссийского гандбольного клуба.

«Добро пожаловать, Наталья. Вместе к новым победам!» — говорится в сообщении пресс-службы «Черноморочки».

По итогам сезона-2022/2023 Никитина стала лучшим бомбардиром чемпионата России. Спортсменка провела 45 матчей за звенигородскую «Звезду» в прошлом сезоне и забросила 304 гола. Ранее российская гандболистка выступала в составе клуба «Ростов-Дон».

В составе звенигородской «Звезды» Никитина стала бронзовым призёром чемпионата страны. Золотые медали чемпионата России сезона-2022/2023 завоевали гандболистки московского ЦСКА. Второе место заняла ростовская команда «Ростов-Дон».