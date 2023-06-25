Лучший бомбардир ЧР сезона-2022/2023 гандболистка Никитина перешла в «Черноморочку»
Поделиться
Левая полусредняя Наталья Никитина перешла в «Черноморочку», сообщается на официальном сайте новороссийского гандбольного клуба.
«Добро пожаловать, Наталья. Вместе к новым победам!» — говорится в сообщении пресс-службы «Черноморочки».
По итогам сезона-2022/2023 Никитина стала лучшим бомбардиром чемпионата России. Спортсменка провела 45 матчей за звенигородскую «Звезду» в прошлом сезоне и забросила 304 гола. Ранее российская гандболистка выступала в составе клуба «Ростов-Дон».
В составе звенигородской «Звезды» Никитина стала бронзовым призёром чемпионата страны. Золотые медали чемпионата России сезона-2022/2023 завоевали гандболистки московского ЦСКА. Второе место заняла ростовская команда «Ростов-Дон».
Комментарии
- 25 июня 2023
-
15:29
-
14:47
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
11:49
-
09:32
-
09:00
-
03:24
-
01:18
-
00:53
- 24 июня 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:44
-
20:32
-
20:20
-
19:25
-
19:15
-
18:29
-
16:52
-
16:33
-
15:23
-
14:01
-
12:31
-
09:59
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
04:57
-
03:18
-
03:11
-
02:53
-
01:00
- 23 июня 2023
-
23:51
-
23:45
Партнерский контент