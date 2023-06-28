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ВАДА сообщило о снижении контроля за РУСАДА и российскими спортсменами в 2022 году

ВАДА сообщило о снижении контроля за РУСАДА и российскими спортсменами в 2022 году
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на официальном сайте опубликовало годовой отчёт
по соблюдению Всемирного антидопингового кодекса в 2022 году.

В отчёте организация сообщила о снижении контроля за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими спортсменами по сравнению с 2021 годом. Это объясняется отстранением российских атлетов от международных соревнований, а также запретом на проведение спортивных мероприятий на территории России.

В документе указано, что РУСАДА по-прежнему не соответствует кодексу ВАДА. Этот вопрос требует дополнительного мониторинга. Напомним, ранее ВАДА сообщило требования по изменению федеральных законов России в области борьбы с допингом, которые не соответствуют кодексу организации.

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