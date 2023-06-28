Могучих: сделаем всё возможное, чтобы россиян и белорусов не пустили на Олимпиаду-2024

Бронзовый призёр олимпийских игр в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Могучих выступила за недопуск российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже в 2024 году.
Начиная с марта, МОК рекомендует спортивным федерациям возвращать российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. World Athletics стала одной из федераций, которые выступили против этого решения.
«Томас Бах в начале военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) сказал, что он поддерживает нас и его позиция тверда. Но сейчас ситуация на Украине не изменилась. Почему его позиция изменилась?
Конечно, есть люди, которые нас поддерживают и понимают всю ситуацию. До Олимпиады остался год. Мы сделаем всё возможное, чтобы россиян и белорусов не пустили на парижскую Олимпиаду.
Очень благодарна Себастьяну Коу, потому что у него твердая позиция по этому поводу. Но мы знаем, что в Международном олимпийском комитете есть российские спортсмены в комиссии атлетов и ещё много россиян. И, конечно, они выбирают», — приводит слова Могучих АР.
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