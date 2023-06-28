Попов — о допуске России на ОИ-2024: пришло время вспомнить о такой вещи, как самоуважение

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов ответил на вопрос о том, надо ли российским спортсменам стараться попасть на Олимпиаду в Париж на любых условиях и в любом статусе.
Попов на протяжении 17 лет был членом Международного олимпийского комитета (МОК).
«Лично мне кажется, что давно пришло время вспомнить о такой вещи, как самоуважение. И надо прекратить попытки угодить всем сразу. Та ситуация, в которой мы находились в 2016-м на Играх в Рио-де-Жанейро, в 2018-м в Пхёнчхане и в 2021-м в Токио, где российская команда выступала под нейтральным флагом, была следствием решения Спортивного арбитражного суда. То есть, иначе говоря, наказанием за определённые ошибки — карой неприятной, но заслуженной. То, что происходит сейчас, никакой логике не поддаётся в принципе. Со стороны МОК это вроде бы всего лишь рекомендация, но ей следуют все спортивные мировые организации, не скрывая того, что действуют по чисто политическим мотивам. Ну и при чём здесь спорт и спортсмены?
Для меня всё происходящее выглядит диковато уже в силу того, что для начала никак не вписывается в рамки олимпийской хартии. Поэтому для себя я решил, что не хочу и не буду в это вникать. Те четыре Олимпиады, в которых принимал участие я сам, были совсем другими — и по ценностям, и по духу, и по отношению к ним людей. Олимпийские игры — это прежде всего взаимоуважение. Уважение к соперникам, к результатам — как своим, так и чужим, уважение к спорту в целом. Поэтому сейчас мне просто больно смотреть на то, что происходит с олимпийским движением», — приводит слова Попова RT.
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