«КПРФ» объявил о переходе нападающего Денера в «Кайрат»

Столичный мини-футбольный клуб «КПРФ» объявил о расставании с бразильским нападающим Денером. Игрок продолжит карьеру в «Кайрате» (Казахстан).
«Футболист провёл в нашей команде полтора года, борьба за место в основной обойме не всегда давалась ему легко. Но Денер максимально использовал свои шансы, забивал важные и красивые мячи, в том числе и в «Финале четырёх» Кубка России.
Вместе с нашей командой Денер сначала выиграл серебряные медали Суперлиги, стал финалистом Кубка России. А в нынешнем сезоне добился максимальной цели – стал чемпионом России и навсегда вписал своё имя в золотые станицы истории нашего клуба!
За «КПРФ» Денер провёл 65 матчей, в которых забил 27 мячей – что символично, так как соответствует его игровому номеру. От души желаем Денеру удачи и новых спортивных побед!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, московский «КПРФ» стал победителем финальной серии чемпионата России – 2022/2023 по мини-футболу среди команд Суперлиги. В финальной серии московская команда обыграла «Норильский никель» со счётом 3-0.
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