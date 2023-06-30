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«Эмоции были какие-то безумные». Сергей Янюшкин — о победе «Локомотива» в ЧР по регби

«Эмоции были какие-то безумные». Сергей Янюшкин — о победе «Локомотива» в ЧР по регби
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Российский регбист, капитан и полузащитник команды «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин рассказал об ощущениях от победы в финале чемпионата России.

«Эмоции были какие-то безумные (улыбается). Я всю свою жизнь, сколько играю в регби, хотел стать чемпионом. В итоге только к 36 годам получилось главный трофей завоевать. Да, я многократный чемпион в «семёрке», неоднократный бронзовый и серебряный призёр в «семёрке» и «пятнашке», но первое место покорилось лишь сейчас. Эмоции – просто непередаваемые. Я сначала даже не верил. Ещё и матч – настоящий триллер. Это просто невероятно. Свисток прозвучал, был такой накал эмоций. Все прыгали, радовались. Мне кажется, только сейчас ко мне приходит осознание, что мы чемпионы (смеётся). Первые дни мне вообще не верилось», — сказал Янюшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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