Обладателю шестого времени в истории в марафоне грозит 10-летняя дисквалификация

Бегун Титус Экиру может быть дисквалифицирован на 10 лет в связи с допинговым расследованием по итогам гонки, в которой он показал шестое время в истории в марафоне, сообщает Associated Press. В мае 2021 года он победил в забеге на 42 км 195 м в Милане с результатом 2:02.57.

Сейчас 31-летнего кенийца обвиняют в четырех нарушениях. Два из них связаны с использованием запрещенных веществ, а два других – с фальсификациями при расследованиях.

Экиру сдал положительный тест на ацетонид триамцинолона, который запрещен для использования на соревнованиях, если участнику не предоставлено медицинское разрешение. Оно у спортсмена было и первое расследование положительного теста в Милане было закрыто, но затем возобновлено, когда тест Экиру также дал положительный результат на синтетический опиоид петидин во время победы в Абу-Даби в ноябре 2021 года.

Также ведущая расследование организация Athletic Integrity Unit (AIU) добавила два обвинения в фальсификации для кенийца, предоставившего организации сфальсифицированные медицинские объяснения и документацию для обоих положительных тестов. «Это означает, что элитному марафонцу, имеющему право защищать себя перед Дисциплинарным трибуналом, грозит дисквалификация на 10 лет», — заявила AIU.