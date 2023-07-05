Легкоатлетка из Эфиопии в гонке на 10 км свернула не туда за считаные метры до финиша

Профессиональная легкоатлетка в беге на средние и длинные дистанции из Эфиопии Сенбере Тефери находилась в считаных секундах от защиты своего титула в гонке на 10 км Peachtree Road Race, которая проводится ежегодно 4 июля в Атланте, однако сбилась с дистанции и проиграла забег.

За считаные метры до финиша Тефери, лидирующая в гонке, повернула направо и сбилась с курса. Эта ошибка стоила эфиопской спортсменке победы. Тефери в итоге оказалась третьей, отстав от победительницы забега на четыре секунды. Неправильный поворот также стоил Тефери призовых. Победитель гонки заработала $ 10 000, занявшая второе место — $ 5000, а бронзовый призёр — $ 3000.

В гонке Peachtree Road Race приняли участие около 50 000 человек. В этом году она прошла уже в 54-й раз.