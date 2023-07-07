«Норманочка» вышла в плей-офф клубного Кубка мира по мини-футболу

Российский женский мини-футбольный клуб «Норманочка» сыграл вничью с «Лондриной» из Бразилии на международном турнире Copa Mundo в Бразилии. По ходу первого тайма нижегородки уступали бразильянкам два мяча, но в итоге завершили встречу вничью — 2:2.
В составе российской команды забили Александра Самородова и Александра Чернова.
Российская команда с семью очками заняла первое место в группе А и обеспечила себе место в плей офф. Четвертьфиналы начнутся 8 июля.
Напомним, Кубок мира среди женских клубных команд проходит в Бразилии до 10 июля. За титул сражаются 12 клубов, разделённые на три группы. В плей-офф по итогам группового этапа выйдут по две сильнейшие команды каждой группы, а также две лучшие команды среди занявших третье место.
Мини-футбол. Copa Mundo do Futsal. Паранагуа, Бразилия
Группа А. 3-й тур
«Норманочка» (Россия) — «Лондрина Футзал» (Бразилия) — 2:2 (1:2)
Голы: Самородова, 20; Чернова, 37 — Глория, 8; Бруна, 15
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