Украинцы не выступят в одних дисциплинах с россиянами на чемпионате мира по фехтованию

Украинские атлеты не будут принимать участие в дисциплинах, в которых выступят допущенные на чемпионат мира по фехтованию спортсмены из России и Беларуси.

«У нас ничего не изменилось, наша делегация будет участвовать в чемпионате мира. А там, где будут соревноваться спортсмены из России и Беларуси, украинские фехтовальщики участвовать не будут», — приводит слова президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева ua.tribuna.com.

Ранее на турнир заявились семь российских фехтовальщиков: Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова (обе — шпага), Алёна Лисина, Анна Смирнова (обе — сабля), Лейла Пириева (рапира) и шпажисты Вадим Анохин и Артём Саркисян. Также на турнире планирует выступить белоруска Марианна Марусенко (шпага).

Чемпионат мира по фехтованию пройдёт в Милане (Италия) с 22 по 30 июля 2023 года.