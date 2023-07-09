Нижегородская «Норманочка» вышла в полуфинал женского мини-футбольного Кубка мира

Российский женский мини-футбольный клуб «Норманочка», представляющий нижегородскую область, вышел в полуфинал женского мини-футбольного Кубка мира («Copa Mundo do Futsal Feminina»). Соревнования стартовали в Бразилии 4 июля и завершатся завтра, 10 июля.
В 1/4 финала соревнований «Норманочка» обыграла бразильскую «Лондрину». Поединок завершился со счётом 1:0 в пользу представительниц России. Единственный мяч забила Мария Самойлова.
В полуфинале престижных соревнований российский клуб сыграет со «Стайн Каскавел», который также представляет Бразилию.
Мини-футбол. Copa Mundo do Futsal Feminina. Паранагуа, Бразилия
Четвертьфинал
«Норманочка» (Россия) — «Лондрина Футзал» (Бразилия) — 1:0.
На групповом этапе «Норманочка» с 7 очками возглавила группу A.
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