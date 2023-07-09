Семихова – о провокации армянской каратистки: мы как нация всегда сохраняем достоинство

Азербайджанская каратистка Алика Семихова поделилась эмоциями после того, как столкнулась с провокацией со стороны армянской спортсменки в финале международного турнира Batumi Open, который проходил в Грузии.

Напомним, Семихова одержала победу со счётом 2:0. После этого судья подвёл спортсменок для традиционного рукопожатия, Семихова протянула руку, в то время как армянка нанесла ей удар по лицу. Судья сразу отреагировал на инцидент и дисквалифицировал представительницу Армении, которая лишилась серебряной медали.

«Сколько силы воли и выдержки мне понадобилось, чтобы не опуститься до её уровня… Мы как нация всегда сохраняем достоинство, доказываем всё на татами и поднимаем свой флаг на пьедестале, глядя на армянских «спортсменов» свысока», — написала Семихова в своих социальных сетях.