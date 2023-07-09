На турнире в Грузии между каратистками из Армении и Азербайджана произошла потасовка

На международном турнире по карате Batumi Open, который проходил в Грузии, произошёл очередной конфликт между представителями Азербайджана и Армении.
По завершении одного из поединков у девушек из Армении и Азербайджана началась потасовка. Спортсменки эмоционально пожали друг другу руки, после чего начали конфликтовать, судьям удалось избежать открытой драки.
«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео инцидента.
Ранее на том же турнире в финале боролись представительница Азербайджана Алика Семихова и каратистка из Армении, имя которой не разглашается. Семихова одержала победу со счётом 2:0. После этого судья подвёл спортсменок друг к другу для традиционного рукопожатия. Семихова протянула руку, в то время как армянка нанесла ей удар по лицу. Судья сразу отреагировал на этот инцидент и дисквалифицировал представительницу Армении, которая лишилась серебряной медали.
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